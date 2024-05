Challenger Cagliari 2024: Musetti batte in rimonta Borges, in semifinale Galan

Lorenzo Musetti avanza in semifinale nel Challenger 175 di Cagliari. La testa di serie numero 2 batte 1-6 6-1 6-2 il numero 7 del tabellone Nuno Borges. Nel vento del sud della Sardegna, il carrarino si adatta più tardi del portoghese alle condizioni climatiche avverse e prende un pesante 6-1 nel primo parziale. In apertura di secondo set subisce un pericoloso break, ma al cambio di campo gira la partita. Arriva il contro break e inizia un parziale di sei game in fila con cui Musetti restituisce a Borges il 6-1 del primo set. Ultimo set tutto a favore dell’azzurro, che si guadagna un posto al prossimo turno contro Galan, arrivato in semifinale sfrutta il forfait di Fucsovics. Prima vittoria in rimonta in stagione per Musetti, che è ancora sotto al 50% di vittorie nel 2024 (11-13.