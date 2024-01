Manchester City, Guardiola: “Haaland fuori fino a fine gennaio, ci manca molto”

Pep Guardiola ha aggiornato la stampa sull’infortunio al piede di Erling Haaland, out dallo scorso 6 dicembre e ancora non a disposizione dell’allenatore del Manchester City. Inizialmente il norvegese puntava al recupero per il Mondiale per Club, ma la situazione non è migliorata e a tutt’oggi è ancora in fase di risoluzione. “Serve tempo, si tratta dell’osso – ribadisce Guardiola – Erling ci manca molto, abbiamo bisogno di lui ma adesso l’importante è che torni senza problemi per poter affrontare tranquillamente il resto della stagione. Dovrebbe essere pronto per la fine di gennaio”. Nello stesso periodo dovrebbe tornare a disposizione anche Manuel Akanji, che la scorsa settimana si è fermato durante il match di FA Cup contro l’Huddersfield: “Non è niente di grave, ha bisogno solo di qualche settimana”, ha confermato Guardiola.