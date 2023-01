Manchester City, Guardiola: “Il fuoco si è spento, contro il Tottenham siamo stati fortunati”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK dopo la vittoria del suo Manchester City contro il Tottenham, Pep Guardiola ha commentato i fischi provenienti dagli spalti dell’Etihad Stadium: “È colpa mia se i tifosi sono rimasti in silenzio per tutto il primo tempo, per poi fischiarci quando siamo andati in vantaggio. Dopo aver vinto quattro Premier in cinque anni il fuoco si è un po’ spento, altrimenti non avremmo mai avuto risultati deludenti nelle ultime gare. Spetta a me riaccendere l’entusiasmo“. Guardiola ha poi lanciato un appello ai tifosi: “Dovete sostenerci quando stiamo per battere un calcio d’angolo, specialmente contro una squadra scomoda come il Tottenham“. Tornando sul match, il tecnico catalano ha detto: “Il primo gol l’abbiamo regalato, il secondo è stato ridicolo. Abbiamo vinto perché siamo stati fortunati, ma in futuro dovremo cambiare registro“.