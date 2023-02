Manchester City, Guardiola fa mea culpa: “Mi scuso con Gerrard, mi vergogno delle mie parole”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nella giornata di venerdì scorso, ha difeso strenuamente i successi conquistati dalla sua squadra nel corso delle passate stagioni. Le parole dell’allenatore spagnolo, però, hanno generato polemiche soprattutto per quando detto a Steven Gerrard: “E colpa nostra anche per la sua scivolata? L’ho sempre rispettato, ma io so perfettamente cosa e come abbiamo vinto. Abbiamo fatto uno sforzo enorme e se è successo qualcosa tra il 2009 ed il 2021 non cambia niente”.

Guardiola ha capito di aver esagerato nella sua reazione e, nella conferenza stampa alla vigili della gara contro l’Arsenal, si è voluto scusare con Gerrard: “Mi scuso con Steven Gerrard, la scorsa volta ho fatto dei commenti stupidi ed inutili. Mi vergogno delle mie parole, non se le merita e non ho fornito al mio club la giusta rappresentazione. Mi sono scusato anche personalmente. Ho fatto bene a difendere la mia squadra, ma non l’ho fatto nel modo giusto. Sono dispiaciuto per Gerrard e per la sua famiglia“.