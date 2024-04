Manchester City, Guardiola: “De Zerbi perfetto per il calcio, sono un suo grande fan”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK poco prima del match contro il Brighton di Roberto De Zerbi valido per la Premier League: “De Zerbi è un allenatore con molto coraggio, non gli interessa chi è l’avversario. Le sue costruzioni dal basso sono fantastiche, tra le migliori che abbia mai visto. Ha le idee chiare, è perfetto per il calcio. Ha fatto bene in Italia e in Ucraina, questa stagione tra infortuni e cessioni ha affrontato molti problemi, ma il suo modo di giocare è riconoscibile. Sono un suo grande fan e mi piace molto vedere il suo Brighton. I cambi del City? E’ importante poter vantare buone sostituzioni, il minutaggio non importa. Oggi iniziamo in un modo e ci sono dei giocatori in panchina che possono cambiare la partita“.