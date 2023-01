Manchester City, Guardiola sui cambi contro il Chelsea: “Sono un genio”

Nella serata di ieri il Manchester City ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Chelsea, merito anche delle sostituzioni effettuate dal tecnico Pep Guardiola. Quest’ultimo, nel corso della conferenza stampa post-gara, ha sottolineato proprio gli ingressi in campo di Mahrez e Grealish: “Sono un genio. Durante l’ultima conferenza il giornalista del Guardian, Jamie Jackson, mi ha chiesto perché avessi fatti così tardi i cambi contro l’Everton. Così all’intervallo ho ripensato a questa cosa che contro il Chelsea ho effettuato le sostituzioni. Per quanto riguarda la classifica ci sono ancora 63 punti in palio. Bisogna continuare su questa strada, non è facile mettere costantemente i giocatori sotto pressione. Sono soddisfatto, nonostante tutto noi siamo in corsa per il titolo”.