Manchester City, Guardiola assicura: “Haaland è già in gran forma”

Pep Guardiola ha commentato a caldo il successo per 5-3 del suo Manchester City nell’amichevole contro lo Yokohama Marinos, club giapponese. In particolare, il tecnico catalano ha elogiato Erling Haaland, subito decisivo. L’attaccante norvegese è infatti entrato in campo nella ripresa ed ha segnato una doppietta che ha permesso al club campione d’Europa di completare la rimonta. “Rispetto alla scorsa annata è già in una forma migliore. E, conoscendolo, tra poche settimane sarà in condizioni persino migliori” ha assicurato Guardiola.