Wta Palermo 2023, al via il tabellone di qualificazione: otto azzurre cercano il main draw

La turca Buyukakcay e la serba Ristic aprono il tabellone di qualificazione del torneo Wta di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, sabato 15 luglio alle ore 16 inizierà il programma di giornata, stabilito dopo il sorteggio del tabellone di promozione al main draw. Figurano ben otto italiane nel tabellone cadetto, Nuria Brancaccio, Gaia Greco (Wild Card), Matilde Paoletti (testa di serie numero 6), Dalila Spiteri (entrata direttamente in tabellone grazie al proprio ranking), Angelica Moratelli, Aurora Zantedeschi (WC), Martina Colmegna e Giada Di Paola (WC). Quest’ultima, insieme alla kazaka Zara Darken, hanno ricevuto in extremis la wild card dopo la cancellazione di due giocatrici dal tabellone di qualificazione col conseguente ingresso di Spiteri e Ristic di diritto per punti.

Quattro azzurre scendono in campo sul centrale, tra cui tutte e tre le siciliane: la diciottenne ragusana Giada Di Paola affronterà la maltese Francesca Curmi (testa di serie n. 10), quindi la licatese Dalila Spiteri affronterà la testa di serie n.3, la statunitense Halley Baptiste, infine la palermitana Gaia Greco sarà impegnata nel derby azzurro con Matilde Paoletti (testa di serie n. 8).