Inter-Juventus stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Juventus, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Si riparte dall’1-1 dell’andata, dal caos accaduto nei minuti finali della sfida dell’Allianz Stadium e dalle tante polemiche che sono state affrontate dopo. Ora sarà il campo a decretare, però, la prima finalista della Coppa nazionale. I bianconeri sono imbattuti in questa stagione contro i nerazzurri, avendo vinto entrambi gli scontri di campionato, prima del pari della gara d’andata di qualche settimana fa. La sfida è in programma oggi, mercoledì 26 aprile alle ore 21:00 a San Siro. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.