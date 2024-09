Manchester City-Arsenal finisce in parità, Silva: “Hanno ricorso ad arti oscure”

La partita tra Manchester City e Arsenal è terminata in parità per 2-2, con l’attaccante dei Citizens Bernardo Silva che ha accusato gli avversari di aver fatto ricorso ad “arti oscure”. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha definito “un miracolo” il pareggio, arrivato dopo un secondo tempo passato in inferiorità numerica in seguito all’espulsione di Leandro Trossard. L’Arsenal hanno sfiorato la vittoria, con John Stones che ha poi pareggiato al 98esimo minuto. “C’era solo una squadra che è venuta a giocare a calcio“, ha detto Silva a TNT Sports Brazil. “L’altra è venuta a giocare ai limiti di ciò che era possibile fare e ciò è stato consentito dall’arbitro, sfortunatamente. Sono contento che scendiamo sempre in campo per provare a vincere ogni partita. Tutto è iniziato nel primo secondo. Nella prima azione abbiamo capito cosa sarebbe successo. Abbiamo avuto un giocatore infortunato dopo che lo hanno mandato a terra due volte in 10 minuti. Abbiamo subito un gol dopo che l’arbitro ha chiamato il nostro capitano e poi non gli ha permesso di recuperare la sua posizione. E poi l’arbitro ha concesso una sequenza di eventi che hanno fatto perdere tempo. La cosa che mi dà più fastidio è avere molti incontri con la FA all’inizio di ogni stagione. Ci dicono che controlleranno questo tipo di situazione e li fermeranno, ma alla fine non ha alcun valore. Dicono molto ma non succede niente“, conclude Silva amareggiato.

“È un miracolo che abbiamo giocato 56 minuti all’Etihad in 10 uomini“, ha detto Arteta. “È incredibile quello che abbiamo fatto“. L’Arsenal forse avrebbe vinto con la squadra al completo: “Non ne ho idea. Ci avremmo provato di sicuro. Ma quello che posso dirti è che 99 volte su 100 se giochi 56 minuti contro questa squadra in 10 uomini, perderai e perderai con molti gol di scarto“. Ai microfoni dei BBC Radio 5 Live è arrivato anche il commento del capitano del City, Kyle Walker: “Come partita di calcio, è un grande spettacolo per la Premier League. Quelle che possiamo chiamare arti oscure fanno parte del gioco, Penso che come tifoso o giocatore del Manchester City, sei ovviamente frustrato. Come allenatore dell’Arsenal, si parlerà di partita ben giocata e ben gestita“.