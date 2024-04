Mainz: trovata bomba durante il lavori di ristrutturazione dello stadio

Una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale è stata ritrovata nei pressi della MEWA Arena a Mainz. La pericolosa scoperta è avvenuta durante gli scavi per l’ampliamento del polo universitario che si trova nelle immediate vicinanze della casa del Mainz, attualmente in lotta salvezza in Bundesliga.

Come si apprende da CBS Sports, i vigili del fuoco hanno evacuato i residenti della zona, avendo constatato la necessità di far brillare l’ordigno di origine USA. Le forze dell’ordine e gli artificieri sono tutt’ora impegnati nel disinnesco e nella messa in sicurezza del luogo.