Luka Modric palleggia tra la storia: show del Pallone d’oro 2018 davanti alla Piramide di Giza (FOTO)

Palleggiare tra la storia. Luka Modric e i compagni della nazionale croata regalano spettacolo nella meravigliosa cornice delle Piramidi di Giza, in Egitto, dove è in programma la finale del minitorneo che vede protagonisti, oltre ai croati e ai padroni di casa, anche Tunisia e Nuova Zelanda. La Coppa del Cairo, in corso dal 22 marzo, fa parte delle ‘FIFA Series’. La partita di stasera si svolge allo stadio Misr della Nuova Capitale Amministrativa. La Nazionale croata è riuscita a qualificarsi per la finale della Coppa della Capitale d’Egitto dopo aver battuto in semifinale la Tunisia ai calci di rigore. La squadra sfida ora i Faraoni, che si sono qualificati per la finale a spese della Nuova Zelanda. Il torneo è organizzato da Sports United Company sotto gli auspici del Ministero del Turismo e delle Antichità, rappresentato dall’Autorità egiziana per il turismo, e dal Ministero della Gioventù e dello Sport. Con un Modric in più come testimonial di un patrimonio storico con pochi rivali.

Luka Modric in his Air Max and the Croatians, playing one bounce in front of the Great Pyramid of Giza. A wonder of the world. pic.twitter.com/1h4zEIaUai — MUNDIAL (@MundialMag) March 25, 2024