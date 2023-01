Livingston-Dundee Utd rinviata: cosa succede con le scommesse?

di Redazione 41

La partita tra Livingston e Dundee Utd, valida per la Premiership scozzese, è stata rinviata a causa di un campo impraticabile a causa del ghiaccio. Per salvaguardare l’incolumità dei calciatori, gli ispettori di gara hanno optato per il rinvio. Ma cosa succede con le scommesse? Se il match verrà recuperato entro 48-72 ore, sarà considerato all’interno delle schedine già giocate, e quindi sarà valido. In caso contrario, allora la quota non sarà più considerata valida.