Liverpool, l’ultima di Klopp: “Non dimenticherò mai ogni singolo giorno”

Photo LiveMedia/Ian Stephen/DPPI , United Kingdom, October 26, 2023, Football Europa League match FOOTBALL - EUROPA LEAGUE - LIVERPOOL v TOULOUSE Image shows: Liverpool manager Jurgen Klopp during the UEFA Europa League, Group E football match between Liverpool FC and Toulouse FC on October 26, 2023 at Anfield in Liverpool, England LiveMedia - World Copyright

Non nasconde l’emozione Jurgen Klopp, che domenica siederà per l’ultima volta sulla panchina del Liverpool in occasione della gara con il Wolverhampton: “E’ stata la settimana più intensa della mia vita ma con tutti questi saluti non potevamo pretendere che fosse una settimana normale”.

“Cerco di essere pragmatico, è l’ultima partita della stagione e poi si va in vacanza ma so che sarà tutto diverso. Ieri abbiamo fatto un barbecue con i giocatori, ho perso il conto delle magliette che ho autografato. Dirsi addio non è mai carino, dirlo senza provare dolore significherebbe che il tempo trascorso insieme non è stato bello e invece è stato fantastico. Ho ricevuto così tante mail e lettere negli ultimi mesi che se dovessi rispondere a tutti starei qui fino al 2028, per cui mi scuso se non lo farò. Alcune di quelle lettere mi hanno fatto scoppiare in lacrime, perché si vede quanto questo club conti per loro. Abbiamo dei tifosi molto speciali e il fatto che questi nove anni insieme abbiano significato tanto per loro mi rende felicissimo”, ha continuato il tecnico tedesco parlando del rapporto speciale che si è creato tra lui e i tifosi del Liverpool.

Non mancano però i rimpianti: “So che avremmo potuto vincere di più ma non posso cambiarlo, non avrei potuto fare niente diversamente, – quasi si giustifica Klopp guardandosi indietro -. Però ammetto quanto questi anni a Liverpool siano stati fantastici. Una decade della tua vita è tanta roba e non scorderò un solo giorno di quelli che ho vissuto qui, nel miglior club che potessi immaginare, in una città molto speciale. E se la città avrà bisogno di me, io ci sarò sempre”.

Conclude parlando della questione Var, che proprio il Wolverhampton ha chiesto di abolire e sulla quale i club voteranno il 6 giugno: “Non penso che sarà tolta, penso che si esprimeranno sul suo uso perché è quello che non va bene. Non penso che la Var sia il problema, lo è il modo in cui viene usata. Ma non puoi cambiare le persone, servono loro perché funzioni, ecco perché io voterei per eliminarla”, sorride Klopp.