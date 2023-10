Liverpool, rapiti i genitori di Luis Diaz. La madre è già stata rilasciata

Momenti di apprensione per l’attaccante del Liverpool, Luis Diaz, i cui genitori sono stati rapiti nella città di Barrancas, nella regione La Guajira del Paese sudamericano. Stando a quanto riportato da ‘AS Colombia’ Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda sono stati rapiti in una stazione di servizio da alcuni sequestratori in motocicletta e armati. La mamma del calciatore è già stata messa in salvo ed è in buone condizioni di salute, come annunciato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro.

Secondo le prime informazioni sarebbe stato attivato il “piano di blocco” nel dipartimento per scoprire dove si trovino il padre di Diaz e i responsabili del rapimento. Nel frattempo la Fiscalia General ha fornito aggiornamenti attraverso il profilo X: “Dal momento in cui si è saputo del rapimento dei genitori del giocatore colombiano Luis Díaz, nel settore Barrancas, a La Guajira, un team specializzato di agenti, funzionari del Corpo Tecnico Investigativo CTI, Polizia di Gaula (corpo militare dedicato ai casi di rapimento) e militari sono in azione urgente per trovare la posizione di queste persone, chiarire i fatti e trovare i responsabili”.