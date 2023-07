Liverpool: pareggio per 4-4 nell’amichevole col Greuther Furth

Si chiude con un rocambolesco pareggio per 4-4 la sfida amichevole del Liverpool di Klopp contro il Greuther Furth, squadra della Serie B tedesca. Allo Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Diaz porta in avanti i Reds nel primo tempo. Il caos è però tutto nella seconda frazione. Prima la pareggia Green, poi Nunez porta a +2 gli inglesi. Da qui arriva l’assalto tedesco, grazie ai due gol di Sieb e al guizzo di Petkov. All’ultimo minuto poi, Momo Salah riporta tutto in parità, per il 4-4 finale.