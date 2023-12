Liverpool-Manchester United 0-0, Klopp: “Miglior primo tempo della stagione, ci è mancato il gol”

Il tecnico del Liverpool Klopp ha commentato, in conferenza stampa, il pareggio casalingo per 0-0 contro il Manchester United: “Ci è mancato il gol. Siamo stati sfortunati e forse troppo nervosi nei momenti decisivi. Siamo partiti fortissimo, forse è stato il miglior primo tempo della stagione. Abbiamo creato tantissimo (34 tiri totali ndr.) e se avessimo segnato sarebbe cambiata la partita. Il Manchester ha difeso con grande cuore, nonostante un po’ di disorganizzazione. Siamo nel periodo più duro dell’anno e l’importante è non perdere le partite. Sono contento di essere in lotta per il titolo, ma non è facile giocare due partite a settimana. Avremo il West Ham in mezzo alla settimana in coppa, mentre l’Arsenal potrà riposarsi”.