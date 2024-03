Liverpool, Klopp: “Giocato in modo eccezionale, i ragazzi hanno lottato”

Photo LiveMedia/Ian Stephen/DPPI , United Kingdom, October 26, 2023, Football Europa League match FOOTBALL - EUROPA LEAGUE - LIVERPOOL v TOULOUSE Image shows: Liverpool manager Jurgen Klopp during the UEFA Europa League, Group E football match between Liverpool FC and Toulouse FC on October 26, 2023 at Anfield in Liverpool, England LiveMedia - World Copyright

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp commenta il pareggio contro il Manchester City per 1-1: “Sì, meritavamo un rigore, ma qualunque cosa dirò ora non cambierà la situazione. Ho provato a spiegarlo a un giornalista ma lui ha detto: ‘Sì, ma per via dell’asticella alta che hanno fissato con il VAR e cose del genere…’ non si è stupito che non fosse un rigore. C’è sempre una spiegazione, l’unica cosa è che adesso penso che in questa sala tutti pensano che se avesse fischiato un rigore non sarebbe stato uno scandalo, lasciatemelo dire così. Lo colpisce al petto, tocca prima la palla? Sì. Fa qualche differenza in qualsiasi posizione in campo se la tua gamba è così alta? Puoi calciare il pallone prima e dopo, il piede è qui [sul petto] e vai via. Non è un cartellino rosso, ovviamente, ma è un fallo evidente. Ne ho dovuto parlare così spesso e davvero non mi interessa – l’ho già superato, va assolutamente bene. Mi sarebbe piaciuto averlo capito, ma niente di quello che dirò lo cambierà – almeno questo l’ho imparato”. Prosegue: “Per noi, oltre al risultato, l’informazione più importante è che siamo lì. Andiamo lontano, vediamo cosa otteniamo, ma i ragazzi hanno lottato duramente perché tutto fosse lì. L’Arsenal in questo momento sta sparando a tutti i cilindri. Ieri sera sì, era un po’ tardi ma hanno comunque giocato una partita incredibile. Il City è il City, quindi per noi probabilmente è un po’ come chiedersi ‘come abbiamo fatto a superare tutto questo?’ È pazzesco. Oggi ho visto i migliori 53 minuti che abbiamo disputato contro il Manchester City, è stato eccezionale il modo in cui abbiamo giocato. Anche questo è importante, che abbiamo imparato questo su noi stessi, che possiamo farlo. Ora andiamo avanti”.