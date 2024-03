Bundesliga 2023/24: il Bayer Leverkusen sa solo vincere, Wolfsburg sconfitto 2-0

Non si ferma la corsa del Bayer Leverkusen. Nel posticipo del 25esimo turno di Bundesliga le Aspirine trovano la ventunesima vittoria in campionato battendo 2-0 il Wolfsburg alla BayArena. A spianare la strada agli uomini di Xabi Alonso è l’espulsione per doppio giallo di Jenz, che lascia i biancoverdi in inferiorità numerica già al 28′. Passano meno di dieci minuti e i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Nathan Tella, che sfrutta il decimo assist in campionato di Grimaldo e fa 1-0. La pressione del Leverkusen prosegue e nella ripresa si gioca a una porta sola fino al gol della sicurezza. Lo firma il gioiellino Florian Wirtz, che chiude i conti al minuto 86 per il definitivo 2-0. Dopo il roboante 81- del Bayern Monaco contro il Mainz, il vantaggio in classifica del Bayer Leverkusen torna ad essere di 10 punti a 9 gare dalla conclusione del campionato.