Liverpool, Carregher: “Alla squadra serve un difensore, potrei prendere il posto di Van Dijk”

L’ex difensore inglese, Jamie Carregher, ha criticato duramente il Liverpool e le sue prestazioni negli ultimi tempi, Queste le sue parole ai microfoni di CBS Sports: “Come sostenevo, era assolutamente immotivato parlare del Liverpool che era tornato dopo le ultime gare in Premier League. Anche contro Everton e Newcastle non aveva fatto bene. Come tifoso non vorrei mai criticare o andare contro la squadra ma davanti a certe prestazioni è inevitabile analizzare. Tutti parlano che al Liverpool serve un centrocampista. Io dico che alla squadra di Klopp – che stimo e ammiro per tutte le belle cose che ha fatto in questi anni – serve un difensore”.

Poi ha aggiunto: “Qualche tempo fa, sorrido, Van Dijk aveva detto che io non sarei stato in grado di giocare in questa difesa del Liverpool. Beh, io dico che non sono affatto male ora. Anzi, che potrei prendere proprio il suo posto nel pacchetto difensivo. Anche in questo momento. E anche Joe Gomez in questa gara. Non vorrei mai parlare male dei giocatori del Liverpool ma. Ok, serve un difensore”.