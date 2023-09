Lione, Grosso: “Fin qui tutto bene, il gruppo è serio: ritroviamo la fiducia”

“Fin qui tutto bene, nessun problema, abbiamo lavorato molto e ho visto grande disponibilità in tutti. Bisogna ritrovare la fiducia, i ragazzi non devono pensare a quel che è stato, ma sono molto ottimista perché ho trovato un gruppo serio che mi dà fiducia per il futuro. La prima sarà contro una squadra in grande forma come il Brest, sappiamo che sarà dura, ma anche che abbiamo le qualità per disputare un grande match”. Lo ha detto il nuovo allenatore del Lione, Fabio Grosso, a due giorni dall’esordio su questa panchina: “I ragazzi hanno accolto senza problemi la novità, capiterà che prenderemo decisioni non gradite, ma saranno fatte sempre e comunque per il bene della squadra. In questi giorni ho parlato tanto con i giocatori, parliamo delle loro qualità, ma anche dei difetti e delle cose che secondo me si possono migliorare. Credo che parlare sia importante anche nella vita, bisogna confrontarsi e capirsi. Conta il lavoro di squadra nel calcio e noi su questo stiamo puntando. Sabato sera, dopo la partita, mi piacerebbe sentir dire che il Lione ha giocato da squadra, che si è visto il collettivo. Ho fiducia in questo gruppo, non farò una rivoluzione o dei cambiamenti solo per il gusto di cambiare. Punterò sull’11 che riterrò maggiormente affidabile, senza dimenticare che con i 5 cambi è fondamentale anche il contributo dei giocatori che vanno in panchina. Abbiamo il giusto mix tra giocatori esperti e di qualità e giovani interessanti, credo in questo Lione”.