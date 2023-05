Lione, finisce l’era di Jean-Michel Aulas: lascia la presidenza dopo 36 anni

Jean-Michel Aulas lascia la presidenza del Lione dopo una gestione di 36 anni. Lo ha annunciato la società con una nota: Aulas, 74 anni, resterà come presidente onorario e il suo posto, anche come amministratore delegato, sarà preso dall’americano John Textor, già azionista di maggioranza dallo scorso giugno. All’epoca, quando fu ufficializzato il passaggio di proprietà, era previsto che Aulas restasse ai vertici del club per altri tre anni ma alla fine la transizione e la collaborazione con il nuovo proprietario è durata pochi mesi. Alla guida del Lione dal 1987, Aulas ha riportato la squadra nel massimo campionato, dove si è imposta fra il 2002 e il 2008 ai vertici della Ligue 1 con sette titoli nazionali di fila. Nel palmares figurano anche le otto Champions conquistate dalla squadra femminile.