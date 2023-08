Lineker esalta De Zerbi: “Il Brighton gioca come il Brasile”

Il Brighton gioca come il Brasile. Parola di Gary Lineker. L’apprezzato opinionista della BBC in Inghilterra ha infatti scritto questo tweet sul social X, commentando la sfida della squadra guidata da Roberto De Zerbi, avanti in quel momento 0-4 in casa dei Wolves. Un endorsement importante per l’allenatore italiano che sta stupendo tutti in Premier League e che ha ormai vinto un’altra partita.