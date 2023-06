Ligue 2, Bordeaux-Rodez sospesa definitivamente: cosa succede con le scommesse

Bordeaux-Rodez della Ligue 2 è stata sospesa definitivamente dopo un increscioso accadimento nel corso del primo tempo della partita. In particolare, un tifoso dei padroni di casa, che si giocavano la promozione in Ligue 1, è entrato in campo facendo invasione e ha aggredito l’autore del gol degli ospiti, che si trovavano avanti di una rete. Partita delicatissima, perché i Girondini erano chiamati a vincere e per la promozione, stando al risultato finale del Metz, serviva anche segnare cinque gol senza subirne altri, mentre la squadra in trasferta doveva vincere per ottenere la salvezza, in caso contrario retrocessione. Il tutto è basato sui risultati finali delle altre partite che nel frattempo sono proseguite, in una situazione estremamente paradossale. L’incontro però non è mai ripreso per preservare l’incolumità dei giocatori e così viene anche da chiedersi cosa succede con le scommesse.

Tutte le quote sulla partita che non si sono definitivamente concretizzate, saranno considerate nulle. Il tutto, ovviamente, a meno che la partita non riprenda e finisca entro 72 ore. In quel caso sarebbe infatti valido ogni esito con la ripresa. Saranno comunque valide quelle scommesse specifiche che possono essere verificate entro il minuto in cui è stato fermato il match. Una decisione sarà presa lunedì dalla LFP, decisamente troppo tardi per far sì che la partita possa giocarsi nel lasso di tempo utile.