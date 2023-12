Super-G femminile St.Moritz 2023, risultati e classifica: Sofia Goggia dà spettacolo! Arriva il 23°successo

Continua a splendere l’Italia femminile dello sci alpino in Coppa del Mondo. Dopo il meraviglioso fine settimana canadese di Federica Brignone arriva la velocità e di conseguenza finalmente è anche il momento di Sofia Goggia. La campionessa 31enne a St.Moritz disegna un Super-G perfetto e strapazza tutte le possibili avversarie della vigilia. Solo Cornelia Huetter riesce a restare sotto il secondo di margine, e infatti l’austriaca è seconda +0.95 dalla nostra. Sul terzo gradino del podio ci sale invece Lara Gut-Behrami, che nella fase iniziale della sua prova sembrava poter impensierire Sofia, ma anche lei nel tratto centrale si è dovuta arrendere allo strapotere sciatrice lombarda. Vittoria n°23 in Coppa (raggiungendo Brignone), la sesta in carriera in Super-G, mentre il podio è il numero 49 per la nostra, che può tranquillamente puntare al n°50 tra sabato e domenica, quando andranno in scena una discesa e un secondo Super-G.

Ancora una buona prestazione – con qualche rammarico – per Brignone, senza sbavature per più di meta gara, prima di incorrere in un piccolo errore nella fase finale che le costa il podio. Deve accontentarsi della quinta posizione. Discreta prova anche per Marta Bassino, che trova un altro piazzamento, riuscendo ad entrare in top-10. Spavento per Elena Curtoni, protagonista di una brutta caduta in un tratto di pista in cui si andava a velocità elevate. Per fortuna dopo un brutto volo l’azzurra di Morbegno è riuscita a rialzarsi rapidamente ed è scesa sugli sci al traguardo. Riescono ad andare a punti sia Laura Pirovano, che sfiora la top-15, che Roberta Melesi.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

1 GOGGIA Sofia ITA 1:16.63

2 HUETTER Cornelia AUT 1:17.58 +0.95

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:17.65 +1.02

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:17.71 +1.08

5 BRIGNONE Federica ITA 1:17.84 +1.21

6 VENIER Stephanie AUT 1:18.21 +1.58

7 BASSINO Marta ITA 1:18.40 +1.77

8 SUTER Corinne SUI 1:18.54 +1.91

9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:18.70 +2.07 +0.01

10 PUCHNER Mirjam AUT 1:18.90 +2.27

16 PIROVANO Laura ITA 1:19.42 +2.79

29 MELESI Roberta ITA 1:20.56 +3.93

35 DELAGO Nadia ITA 1:21.18 +4.55

38 RUNGGALDIER Teresa ITA 1:21.39 +4.76

44 DELAGO Nicol ITA 1:22.70 +6.07

CURTONI Elena ITA DNF