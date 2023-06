Ligue 1, scontri tra tifosi: Ajaccio-Marsiglia a rischio rinvio

Tensione in Corsica per la partita tra Ajaccio e Marsiglia, valevole per la Ligue 1 2022/2023. Nelle scorse ore infatti i timori delle forze dell’ordine sono stati confermati, con incidenti e scontri tra le due tifoserie che hanno danneggiato almeno tre bar e anche il negozio ufficiale dell’Ajaccio. Il bilancio a fine serata è stato di 4 feriti lievi e una persona in stato di fermo, mentre il sindaco Stephane Sbraggia ha chiesto che la partita non venga giocata. L’incontro tra l’altro ha davvero una valenza relativa, visto che l’Ajaccio è già retrocesso in Ligue 2 e il Marsiglia è certo del terzo posto in classifica. A complicare la situazione in queste ore l’arrivo di altri 400 tifosi marsigliesi, che sono stati sbarcati al porto e portati in una “fan zone” ideata all’interno della spiaggia. Da lì poi saranno scortati dalla Polizia allo stadio.