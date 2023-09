Ligue 1: sconfitta per Gattuso all’esordio, il Monaco batte il Marsiglia 3-2

Non il migliore degli esordi per Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia. Al Louis II vince il Monaco 3-2. Succede praticamente tutto nel primo tempo con gli ospiti che vanno avanti con Ndiaye dopo neanche un minuti. Akliouche all’8′ pareggia i conti ma Gigot dieci minuti dopo riporta avanti Aubameyang e compagni. Balogun segna il 2-2 al 23′ e Akliouche firma la doppietta personale con il match winner al 52′. La squadra di Hutter vola in testa alla Ligue 1 con 14 punti in 7 giornate. Resta fermo a 9 il Marsiglia con una sola vittoria in casa con il Brest.