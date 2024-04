Ligue 1, il Lille vince 3-1: Marsiglia lontanissimo dalla Champions

Il Lille vince il secondo scontro diretto consecutivo. Dopo aver battuto il Lens, la squadra di Paulo Fonseca batte 3-1 anche il Marsiglia e sale al terzo posto in classifica a 49 punti, a pari punti col Monaco, impegnato domenica col Rennes. Terzo ko di fila per l’OM, che vede allontanarsi ulteriormente le chance di Champions League: il Marsiglia è fermo a 39 punti ed è attualmente settimo. Al 54′ è David a sbloccare il risultato su calcio di rigore. Al 71′ Cabella raddoppia, ma un autogol di Ismayli all’81’ riapre tutto. All’84’ Gudmundsson firma il gol del 3-1 e chiude i giochi. Nel prossimo turno il Lille dovrà vedersela con lo Strasburgo, mentre il Marsiglia farà visita al Tolosa. La Champions è sempre più un miraggio per il Marsiglia. Una notizia che interessa indirettamente anche l’Inter e un suo giocatore: Joaquin Correa è in prestito all’OM con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione al torneo europeo principale. L’argentino non sta brillando (10 presenze in Ligue 1) e la possibilità di un ritorno in nerazzurro è molto concreta.