Ligue 1 2023/24: il Monaco si prende la vetta, sconfitto il Lens. Pareggio tra Brest e Rennes

Quarta giornata di Ligue 1: il Monaco si pone in vetta alla classifica battendo il Lens, pareggio tra Brest e Rennes. Terzo successo stagionale per i biancorossi che si sono imposti per 3-0 sugli avversari: è il 24esimo quando Singo sblocca il risultato, è poi Golovin al 36esimo a mettere il match in doppio vantaggio. Sigillo che arriva poi nella seconda frazione di gioco, Maripan riesce a sovrastare il proprio avversario e impatta di testa un corner ben piazzato. Reti inviolate per la formazione di Haise che resta in penultima posizione, con la terza sconfitta incassata. Reti inviolate invece tra Brest e Rennes, primo pareggio stagionale per i padroni di casa, terzo consecutivo invece per la formazione di Genesio.