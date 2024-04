Ligue 1 2023/2024, vincono Brest e Monaco. Nizza fermato dal Reims

Non sono mancate le emozioni nelle sei partite giocate oggi per la ventottesima giornata della Ligue 1 2023/2024. A rubare la scena è senza dubbio il Brest, che rimane al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Psg grazie al rocambolesco successo per 4-3 contro il Metz. Una partita che ha vissuto di momenti molto diversi tra loro: prima il vantaggio ospite con Traore, poi i padroni di casa sembrano poter controllare la situazione grazie ai gol di Chardonnet, Doumbia e Mounie prima dell’intervallo. Addirittura in avvio di secondo tempo il Brest trova il 4-1 con Satriano, ma nel finale il Metz torna sotto grazie alla doppietta di Mikautadze e prova fino all’ultimo secondo a strappare un pari che però non arriva. Arriva invece una situazione di classifica sempre più disperata al penultimo posto.

Vittoria di misura invece per il Monaco, che continua a tallonare il Brest grazie all’1-0 ai danni del Rennes. Una partita tutt’altro che semplice per la squadra del Principato, che trova il gol-vittoria con Akliouche al 25′ senza però mai riuscire a chiudere la contesa con la seconda rete. Molto nervosismo nel secondo tempo, con Terrier subito espulso tra gli ospiti a inizio ripresa ma ben presto raggiunto dal doppio giallo di Kehrer che ha ristabilito la parità numerica.

Prosegue il momento piuttosto complicato per il Nizza di Francesco Farioli, che non va oltre lo 0-0 in casa del Reims. Una sola vittoria per i rossoneri nelle ultime cinque di campionato, con una classifica che si fa sempre più corta e al momento vede il Nizza al quinto posto tallonato dal Lens e con il Lilla a +5. Vedremo se la prossima sfida casalinga con il Lorient riuscirà a rappresentare un momento di rilancio verso il finale di campionato. Proprio il Lorient invece esce sconfitto per 2-0 dalla partita contro il Montpellier, che sale a quota 32 punti e compie un passo molto importante nella lotta per la salvezza. In tal senso arriva anche lo 0-0 tra Tolosa e Strasburgo, che non si fanno del male e salgono in coppia a 33 punti: una quota che in questo momento vale il +7 sul terzultimo posto occupato dal Lorient.

In chiusura di giornata vittoria in rimonta per il Lione, vittorioso 3-1 in casa del Nantes. Abline aveva portato avanti i suoi al 16′, ma nel finale di partita l’OL ha completamente ribaltato la situazione con i gol di Lacazette, Fofana e Orban. Incredibile il ruolino di marcia degli ospiti, che avevano iniziato nel peggior modo possibile il campionato prima di iniziare una lenta ma inesorabile risalita. Attualmente infatti il Lione è decimo, ma considerando solo le ultime 15 giornate giocate sarebbe addirittura quarto.