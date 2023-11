Ligue 1 2023/2024, Tolosa-Le Havre interrotta alcuni minuti per allarme antincendio

La partita tra Tolosa e Le Havre, valida per l’undicesima giornata di Ligue 1 2023/2024 è stata interrotta per alcuni minuti nel scondo tempo. La squadra di casa si trovava in vantaggio per 1-0 grazie al gol al 51′ di Dallinga, quando pochi minuti più tardi è scattato l’allarme antincendio nello stadio. Alcuni settori sono stati fatti evacuare, ma dopo qualche minuto di attesa il match è potuto riprendere e ora gli spettatori fatti evacuare stanno tornando ai loro posti.