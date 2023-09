Ligue 1 2023/2024: poker del Psg con doppietta di Mbappé, vince il Nizza di Farioli

Tra i sei match valevoli per la quarta giornata di Ligue 1 2023/2024 e andati in scena domenica 3 settembre, spicca il netto successo del Psg, vittorioso per 4-1 sul campo del Lione. La squadra di Luis Enrique ha archiviato la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Mbappé e le reti di Hakimi e Asensio. Nella ripresa i padroni di casa hanno accorciato le distanze grazie al rigore trasformato da Tolisso ma non hanno potuto evitare la sconfitta. Sorridono invece i parigini, che dopo un inizio non entusiasmante stanno iniziando a carburare tanto che la vetta del campionato, occupata dal Monaco, è distante solamente due punti.

HIGHLIGHTS LIONE-PSG 1-4

Successo anche per il Nizza allenato da Francesco Farioli, che ha superato per 2-0 lo Strasburgo grazie alle reti di Atal e Moffi. Bene il Lille di Fonseca, che grazie al gol di Yazici ha mandato al tappeto il Montpellier, ed il neopromosso Le Havre, capace di calare il tris contro il Lorient. Infine, pareggi con tanti gol (2-2) tra Tolosa-Clermont e Metz-Reims.