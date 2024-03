Ligue 1 2023/2024, il Lille batte il Lens 2-1: Fonseca per una notte al terzo posto

Il Lille batte 2-1 il Lens nella ventisettesima giornata di Ligue 1 2023/2024 grazie ad una doppietta di Zhegrova. A sorridere nel primo match dopo la sosta è Paulo Fonseca, che aggancia momentaneamente il Monaco (domani di scena col Metz) a 46 punti in terza posizione.

Al 9′ il Lille sblocca il risultato. Bentaleb lancia in profondità Zhegrova che aggancia in area, rientra sul mancino e chiude sul primo palo. Niente da fare per Samba, spiazzato dalla conclusione del fantasista del Lille. Che al 60′ raddoppia. Gudmundsson salta con una magia Frankowski ed entra in area: l’islandese tenta il diagonale, ma il portiere avversario respinge in spaccata fornendo però un assist involontario per il tap in a porta vuota di Zhegrova. Si tratta dell’undicesimo gol stagionale per l’ala destra kosovara, sempre più protagonista della stagione degli uomini di Paulo Fonseca.

Nel finale Wahi accorcia le distanze e accende il finale, ma la sostanza non cambia. Il Lille torna a vincere dopo due pareggi di fila e si porta a quota 46 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Lens, che rimane a 42 punti e rischia di subire l’aggancio del Marsiglia (impegnato domenica col Psg) in sesta posizione.