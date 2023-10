Ligue 1 2023/2024: il Nizza di Farioli non si ferma più, vittoria a Clermont e vetta

Il Nizza di Farioli non si ferma più e torna in vetta, provvisoriamente, alla Ligue 1 2023/2024. Ai rossoneri allenati dal giovane tecnico italiano basta un gol di Boudaoui nel finale per prendersi tre punti di platino in casa del Clermont, conquistando la sesta vittoria in dieci partite, a fronte di quattro pareggi e dunque di un’incredibile imbattibilità in campionato. 22 punti e primo posto in attesa del Monaco, mentre i padroni di casa sono tristemente penultimi.

Al 10′ la prima occasione per i rossoneri, Laborde calcia all’angolino ma c’è la grande risposta da parte di Diaw. Al 35′ un possibile momento chiave della partita: Boudaoui finisce giù in area, l’arbitro Pignard non fischia rigore ma va al Var e assegna il penalty. Dal dischetto va Laborde che però spara fuori e si resta così sul pareggio a reti bianche. Nella ripresa la squadra di casa, penultima in classifica con appena una vittoria fin qui, sembra poter gestire senza troppa apprensione, ma i ragazzi di Farioli non vogliono più fermarsi e continuano a stupire in questa Ligue 1: al 73′, così, arriva il gol di Boudaoui che porta in vantaggio gli ospiti.