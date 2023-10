Pagelle Genoa-Salernitana 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Genoa-Salernitana 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Ferraris il Grifone domina in lungo e in largo il primo tempo e passa in vantaggio grazie alla rete di Gudmundsson, nervosissimi invece i campani chiamati a reagire nella ripresa, ma ben poca roba la proposta offensiva ospite e non muta il punteggio. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6, Bani 6.5 (9’st De Winter 6), Vasquez 6.5; Sabelli 6.5 (48’st Vogliacco sv), Frendrup 6, Badelj 6.5 (14’st Strootman 6), Malinovskyi 7 (14’st Kutlu 6), Martin 6; Retegui 6.5 (1’st Ekuban 5.5), Gudmundsson 7. In panchina: Leali, Sommariva, Thorsby, Matturro, Puscas, Fini, Haps, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6.5; Lovato 6 (19’st Ikwuemesi 6), Gyomber 5.5, Pirola 5.5; Mazzocchi 6, Maggiore 5.5 (19’st Legowski 6), Coulibaly 6, Bradaric 5 (1’st Sambia 6); Candreva 5.5 (1’st Bohinen 5.5), Cabral 5 (32’st Tchaouna 6); Dia 5. In panchina: Fiorillo, Costil, Daniliuc, Martegani, Botheim, Stewart, Kastanos, Bronn. Allenatore: Inzaghi 5.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.5.

RETE: 35’pt Gudmundsson.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 31.904. Ammoniti: Malinovskyi, Maggiore, Bradaric, Bani, Gyomber, De Winter, Ikwuemesi. Angoli: 7-0. Recupero: 3’pt, 6’st. (