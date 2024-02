Ligue 1 2023/2024: il Lione rimonta a Metz e ottiene la quarta vittoria consecutiva

Prosegue il buon momento del Lione, che nell’anticipo del 23° turno vince 2-1 in trasferta a Met e ottiene il quarto successo consecutivo in Ligue 1. Al 13° è proprio l’attaccante georgiano ad aprire le marcature, dopo una palla persa dalla squadra ospite. Grande azione personale del classe ’00 arrivato nella sessione di gennaio in prestito dall’Ajax, che salta un difensore e poi con un bel tocco scavalca il portiere Lopes per il gol dell’1-0. Sul finale di primo tempo, durante il primo minuto di recupero, è il solito Lacazette a rimediare: 13° gol in stagione per il centravanti, che al termine di un’azione confusa non sbaglia da pochi metri coordinandosi alla perfezione per l’1-1. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Lione si presenta con Berahma al posto di Orban ed è proprio il calciatore algerino che al 60° perfeziona la rimotna con un destro che colpisce prima il palo e si infila poi in rete per il 2-1 degli ospiti. Il Lione sale a quota 28 punti, mentre per il Metz la situazione si fa sempre più difficile a quota 17, in penultima posizione.