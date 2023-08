Ligue 1 2023/2024, il Lille riaggancia il Nizza nel finale: la partita inaugurale finisce 1-1

Termina 1-1 la partita inaugurale della Ligue 1 2023/2024 tra Nizza e Lille. Un punto per parte con tanto rammarico per i padroni di casa: il Nizza infatti parte meglio e sblocca il punteggio al diciannovesimo minuto grazie a Laborde. I ragazzi allenati da Paulo Fonseca reagiscono alla grande, si divorano almeno un paio di occasioni da gol e nella ripresa sono padroni del campo. Il Nizza sembra tenere, ma il fortino cade al minuto 94: Diakite su assist di Gomes timbra l’1-1 definitivo. Un punto per parte.