Ligue 1 2022/23: il Lorient spiazza il Psg, 1-3 al Parco dei Principi

Frena il Paris Saint-Germain contro il Lorient, termina 1-3 la sfida valevole per la 33esima giornata di Ligue 1 2022/23. La squadra parigina resta in vetta a quota 75, gli ospiti tornano alla vittoria conquistando la decima posizione in classifica con 48 punti.

Bastano quindici minuti agli ospiti per sbloccare il risultato al Parco dei Principi: è Le Fee che ricevendo bene da Faivre, spiazza Donnarumma calciando sotto al sette. Al 29esimo è poi Mbappe a ristabilire l’equilibrio con un gol impensabile, il portiere avversario non si rende conto che l’arbitro ha già fischiato la rimessa dal fondo e appoggia il pallone davanti al suolo, senza tenere conto della presenza dell’attaccante francese a due passi da lui. Il numero 7 non ci pensa due volte e da fermo, lo smarca e insacca in porta, senza neanche troppa fatica. Passano dieci minuti però, per il nuovo vantaggio degli ospiti. Yongwa segna dopo un assist di Faivre che gli permette di insaccare a porta vuota. Sul finale arriva l’ennesima rete degli ospiti, è Dieng a mettere il sigillo sul match con un colpo di testa vincente.