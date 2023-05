Ligue 1 2022/2023, il Psg batte il Troyes 3-1: Mbappè e compagni a +6 sul Lens

Senza Leo Messi, il Paris Saint Germain batte 3-1 il Troyes e resta a +6 sul Lens secondo in Ligue. Dopo 8′ è Mbappè a sbloccare il risultato di testa sulla linea dopo un campanile in area. Al 59′ il raddoppio: Verratti illumina per Vitinha che vince un rimpallo col portiere Gallon e realizza il 2-0. All’83’ Chavalerin di testa punisce un’uscita sbagliata di Donnarumma e riapre tutto. Ma nel finale un sinistro preciso dal limite di Fabian Ruiz fissa il risultato sul 3-1 definitivo.

Negli altri risultati, il Monaco batte 2-1 l’Angers in trasferta e blinda il quarto posto con 64 punti in classifica. Le reti di Golovin e Boadu regalano la vittoria alla squadra di Clement. Il Lione vince una partita rocambolesca contro il Montpellier. Il risultato finale è di 5-4: Lacazette e Wahi siglano un poker, ai fini dei tre punti è decisiva la rete di Lovren. Seconda vittoria consecutiva per il Lorient che aggancia il Nizza a 51 punti grazie al successo per 2-1 sul Brest con la doppietta di Kone. Lo Strasburgo batte il Nantes 2-0, mentre Ajaccio-Tolosa (0-0) e Auxerre-Clermont (1-1) non vanno oltre il pareggio.