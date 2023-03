Ligue 1 2022/2023, doppio vantaggio sprecato dal Marsiglia: il PSG resta a +10

Clamoroso quanto accaduto al Stade Orange Vélodrome, dove l’Olympique Marsiglia, avanti 2-0 quando mancavano 3 minuti alla fine del match, si è fatto riprendere sul 2-2 dallo Strasburgo, compagine in piena lotta per non retrocedere. Dopo i gol di Chancel Mbemba al 49′ e di Alexis Sanchez al 76′, la doppietta di Jean Aholou ha fissato il punteggio sul 2-2, con le due reti che sono arrivate all’88’ e al 90′. Gli uomini guidati da Igor Tudor pareggiano per la quinta volta in questo campionato (17 vittorie, 5 sconfitte) e salgono a quota 56, restando a -10 dal Paris Saint-Germain capolista e perdendo quasi definitivamente il treno scudetto.

Débacle anche per il Monaco, che perde 1-0 contro il Reims e subisce la seconda sconfitta interna consecutiva, restando quarto a 51 punti. Dopo l’ottimo momento vissuto nei primi mesi di questo 2023, i monegaschi sono adesso in difficoltà e non stanno riuscendo a tenere il passo del Lens, con la compagine giallorossa che, vincente 4-0 in trasferta con il Clermont Foot, occupa saldamente il terzo posto, l’ultimo che mette in palio un posto per la prossima Champions League. Nelle altre gare della domenica, vincono il Montpellier (1-0 sull’Ajaccio), il Tolosa (2-0 sull’Angers) e il Lorient (2-0 sul Troyes), mentre 2-2 è il risultato maturato nella partita che ha visto protagoniste Nantes e Nizza.