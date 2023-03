Spezia, Semplici: “Grande gruppo di valore morale e tecnico, complimenti ai miei ragazzi”

Leonardo Semplici ha commentato la vittoria dello Spezia sull’Inter ai microfoni di Dazn: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ho cerato di riportare l’autostima nei giocatori, così come i concetti. Ho trovato un gruppo dal grande valore morale e tecnico”. Il neo tecnico degli aquilotti ha poi continuato: “Quando entro in una nuova realtà lo faccio in punta di piedi e pian piano si prova a portare qualcosa. Siamo stati in partita, abbiamo ribattuto colpo su colpo credendoci fino alla fine. Da fuori, non pensavo che questo gruppo avesse certi valori”. Poi ha concluso: “L’Inter nel primo tempo palleggiava bene e ci ha messo in difficoltà in certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo difeso meglio e concesso meno”.