Liga, insulti razzisti a Vinicius. Il Valladolid pronto a punire: “Qualcuno potrebbe perdere abbonamento”

Continuano a far discutere in Spagna gli insulti razzisti ricevuti da Vinicius lo scorso 30 dicembre 2022, durante il match tra Valladolid e Real Madrid. A prendere le distanze dai colpevoli è proprio il club di casa, tramite le parole di David Espinar, consigliere e direttore del Cda del Valladolid: “Se i colpevoli saranno individuati con certezza, allora potrebbero perdere per qualche tempo il loro status di abbonato – spiega – Stiamo collaborando con la Liga, c’è un fascicolo straordinario aperto dalla Federazione da quando la denuncia è diventata nota. I nostri tifosi non sono rappresentati da questi individui isolati.”