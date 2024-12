Il Real Madrid si riscatta immediatamente dopo la sconfitta di Bilbao e sconfigge per 3-0 il Girona nel match valido per la 16^ giornata della Liga 2024/2025. Bellingham ha aperto le danze al 36′ (per poi uscire per infortunio all’ora di gioco), Arda Guler ha raddoppiato al 55′ e infine Kylian Mbappé ha calato il tris al 62′, chiudendo definitivamente i giochi. La squadra di Ancelotti approfitta dunque del pareggio del Barcellona contro il Betis e si porta a -2 dalla vetta ma con una partita in meno (dunque potenzialmente a +1).