Liga 2024/2025, Muriqi risponde a Rodrygo: Real Madrid fermato sull’1-1 dal Maiorca

Non è iniziata come sperato la Liga 2024/2025 per il Real Madrid, che nel match valido per la prima giornata non è andato oltre l’1-1 contro il Maiorca. Dopo la conquista della Supercoppa Europea pochi giorni prima, la squadra di Ancelotti voleva partire col piede giusto anche in campionato e invece ha dovuto fare i conti con una squadra solida come il Maiorca, che ha reagito dopo esser andata in svantaggio ed ha ottenuto un inaspettato punto contro i campioni in carica.

HIGHLIGHTS

A sbloccare l’incontro era stato Rodrygo al 13′; nella ripresa, però, al 55′, Vedat Muriqi ha fatto esultare i tifosi di casa e ripristinato l’equilibrio. I Blancos ci hanno provato fino alla fine, seppur in maniera poco incisiva tanto da accumulare un tiro in porta in meno dei rivali (4 contro 5) e appena 0.05 in più di xG. Nel finale è persino arrivata l’espulsione di Ferlan Mendy, che ha ricevuto un rosso diretto per un’entrataccia, e il Real ha salutato le Baleari con la consapevolezza di aver lasciato due punti.