Liga 2023/2024, vittoria per la Real Sociedad. Bene anche Villareal e Betis

Nel giorno della vittoria del Real Madrid in casa del Cadice, spazio anche ad altre tre partite della quattordicesima giornata di Liga. Sorride la Real Sociedad, eurorivale dell’Inter nel girone di Champions, che batte 2-1 il Siviglia e rimane così al quinto posto in classifica superando l’Athletic Bilbao atteso domani dal sorprendente Girona capolista. Una vittoria meritata quella della Real Sociedad, con un Siviglia molto nervoso e costretto a chiudere il nove per la doppia espulsione nel finale dei veterani Sergio Ramos e Jesus Navas. Gli andalusi restano così quindicesimi e relegati nelle retrovie.

Sorride anche il Villareal, che batte 3-1 l’Osasuna reagendo al meglio dopo le due sconfitte consecutive degli ultimi turni di campionato. Il sottomarino giallo ringrazia uno scatenato Josè Luis Morales, addirittura autore di una tripletta, con il Villareal che comunque rimane nella parte destra della classifica superando proprio l’Osasuna che nelle ultime quattro giornate ha raccolto appena un punto. Vittoria di misura invece per il Betis, che rimane agganciato al treno europeo grazie all’1-0 ai danni del Las Palmas: decisivo il gol di Willian Josè al 19′ del primo tempo.