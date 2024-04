Liga 2023/2024: vincono Girona e Atletico Madrid, Almeria retrocesso

Prosegue la Liga con la 33ª giornata. L’Atletico Madrid batte 3-1 l’Athletic Bilbao nella 33ª giornata di Liga 2023/2024. I Colchoneros vanno avanti al 15′ con Rodrigo De Paul, ma si fanno riprendere al 45′ da Nico Williams. Il secondo tempo è tutto a favore dell’Atletico, che si riporta avanti al 52′ con Correa e chiude i conti all’80’ sfruttando l’autogol di Unai Simon. La squadra di Simeone allontana così proprio l’Athletic, 58 punti, in classifica e conferma il quarto posto con 64 punti. Vince anche il Girona, che passa in casa del Las Palmas per 2-0. Partita che si apre con i due rigori sbagliati, uno per parte, da Ramirez e Dovbyk. Sull’errore del secondo arriva il gol del vantaggio degli ospiti con Lopez che si avventa per primo sulla respinta di Valles e porta avanti i suoi al 26′. Il raddoppio porta la firma di Dovbyk, che questa volta non sbaglia dal dischetto e regala il secondo posto virtuale al Girona con 71 punti. L’Almeria cade in casa con il Getafe per 3-1 ed è matematicamente retrocesso in Liga2. Doppietta di Greenwood e gol di Mata per gli ospiti. Inutile per la squadra di Mel il gol di Lozano.