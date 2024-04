Liga 2023/2024: rimonta Barcellona sul Valencia, super tripletta di Lewandowski

Il Barcellona rimonta nel secondo tempo forte di un uomo in più e batte per 4-2 il Valencia nel posticipo della trentatreesima giornata della Liga 2023/2024. Vittoria importante per i blaugrana, che rialzano così la testa dopo l’eliminazione dalla Champions e l’addio alla lotta per il titolo con la sconfitta nel Clasico: nel poker che riporta i catalani al secondo posto, succede di tutto, ma alla fine gli ospiti devono arrendersi e restano così all’ottavo posto, fuori dalla zona europea.

La sblocca Fermin Lopez nel primo tempo, poi una clamorosa follia di Ter Stegen porta al pareggio di Duro: il portiere impazzisce e a quaranta metri di distanza dalla sua porta, in un’uscita per fermare l’attaccante lanciato a rete, decide di prodigarsi in una finezza immotivata e con un tocco sotto perde il controllo della sfera, che lo supera e torna nella disponibilità dell’avversario, a quel punto con la porta sguarnita per l’1-1. E c’è subito dopo il ribaltone ospite: Pepelu al 38′ firma il vantaggio del Valencia, che però a causa di un erroraccio dell’altro portiere, Mamardashvili, perde un uomo. L’estremo difensore viene infatti espulso per aver fermato Yamal lanciato a rete in un’uscita fuori area in cui tocca la sfera col braccio. Con l’uomo in più i ragazzi di Xavi la rimontano nel secondo tempo: super tripletta di Lewandowski ed è 4-2 nel finale.