Golf, Van Rooyen in lacrime dedica il successo all’amico Jon Trasamar: “Gli restano poche settimane di vita”

Lacrime di gioia e anche di dolore per Erik Van Rooyen, golfista sudafricano che si è aggiudiato il World Wide Technology Championship calando il bis di successi in carriera sul PGA Tour. Sul percorso di Los Cabos, in Messico, si è imposto con un totale di 261 colpi, due davanti all’americano Matt Kuchar e al colombiano Camilo Villegas. Van Rooyen ha dedicato il successo all’amico Jon Trasamar che incontrò per la prima volta all’età di 19 anni quando si trasferì dal Sudafrica in Minnesota per frequentare il college. “Martedì mi ha inviato un messaggio, gli restano dalle sei alle dieci settimane di vita. E’ malato di tumore nella fase terminale”, l’annuncio in lacrime di Van Rooyen. “Gli ho detto che lo amo immensamente, l’unica cosa che voglio fare ora è incontrarlo, stare con lui”, ha aggiunto.