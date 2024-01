Liga 2023/2024, l’incubo non ha fine per il Barcellona: il Villarreal segna tre gol nel finale e vince 5-3

Il Barcellona esce tra i fischi dell’Olimpico dopo un’ennesima serata disastrosa. A pochi giorni dall’eliminazione infrasettimanale in Coppa del Rey, la squadra di Xavi sprofonda nei minuti finali e dal vantaggio di 3-2 si ritrova a perdere 5-3 in casa contro il Villarreal.

Una prima parte di gara decisamente negativa per i blaugrana, che al 41′ subiscono la rete di Sorloth che regala il vantaggio agli ospiti. Xavi non è per nulla soddisfatto e all’intervallo ne sostituisce tre: fuori Romeo, Christensen e Fort; dentro Pedri, Cancelo e il 16enne Cubarsi. Le cose non sembrano migliorare, con Akhomach che sigla il 2-0 per il Villarreal al 54′, ma pochi minuti dopo parte la remuntada. Gundogan apre le danze al 60′, poi ci pensa Pedri al 68′ per riportare il punteggio in parità. Passano altri quattro minuti e il Barca è addirittura in vantaggio con l’autorete di Bailly.

Tutto sembra andare per il verso giusto, ma la difesa di Xavi fa ancora acqua da tutte le parti: Sorloth trova il suo secondo assist di serata imbeccando in area Guedes, che al minuto 88 trova il definitivo 3-3. Il recupero è infinito, e durante il decimo minuto arriva un altro disastro: Araujo perde palla in area di rigore, l’estremo difensore Pena interviene non al meglio delle sue possibilità e il solito Sorloth segna il 4-3 per gli ospiti. Ma non è finita qui, il Barca si butta in avanti, sfiora il 4-4 ma sul contrattacco lascia le praterie e Morales sigla il definitivo 5-3. Il Barca non risponde così alla vittoria pomeridiana del Real Madrid e sprofonda a -9 dai Blancos e a questo punto Xavi appare sempre più in bilico.