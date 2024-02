Liga 2023/2024, l’Atletico non molla mai: Llorente nel recupero riprende il Real Madrid ed è 1-1

Termina 1-1 il derby di Madrid, con l’Atletico che come al solito non demorde mai e in pieno recupero gela il Bernabeu con il gol di Llorente che pareggia quello di Brahim Diaz. Pronti via, il Real è subito all’attacco. In generale nel primo tempo è la squadra di Carlo Ancelotti a gestire il possesso palla e questo viene premiato dopo 20 minuti, quando è Brahim Diaz a far esplodere il Santiago Bernabeu al termine di un’azione rocambolesca e un po’ fortunosa. Tutto parte dal piede proprio dell’ex Milan, con il suo passaggio che viene intercettato dalla difesa ma finsice sui piedi di Vazquez. Il n°17 mette al centro, e a sua volta dopo un altro rimpallo la palla finisce nuovamente sui piedi di Diaz, che è bravo districarsi davanti al portiere a segnare il gol del vantaggio. Non ci sono altre clamorose azioni da gol e si va all’intervallo sul punteggio di 1-0.

Simeone manda in campo Molina tra primo e secondo tempo e l’Atletico dopo neanche 3 minuti trova con Savic una splendida incornata sul primo palo su corner di Griezmann. Interviene però il VAR a smorzare l’entusiasmo: Saul è davanti all’estremo difensore Lunin in posizione di offside. Passano pochi minuti e di nuovo polemiche: Ancelotti chiede un rigore, ma pare Vazquez a cercare le gambe del difensore in area di rigore. Poco dopo Simeone cambia ancora: fuori Morata, Saul e De Paul, dentro Depay, Lino e Barrios. Nel finale ci pensa Llorente a trovare l’1-1. Lancio di Savic, sponda di Depay e colpo di testa del centrocampista che coglie di sorpresa una difesa un po’ dormiente del Real.